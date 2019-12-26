***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
26.12.2019 17:46
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dört Katlı Betornarme İş Yeri ve Arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Düzce ili, Merkez ilçesi, Camikebir Mahallesinde vaki ve kain tapunun 20M-4 B Pafta No, 185 ada, 6 no'lu parselde kayıtlı dört katlı betornarme İş yeri ve arsa niteliğindeki taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV Dahil 4.600.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%4
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%18
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%5
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%21
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26/12/2019
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
VUK kayıtlarına göre 1.45 mn TL Satış Karı UFRS kayıtlarına göre ise 0,78 mn TL yaklaşık satış zararı beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
Karşı Taraf
Dubai Hediyelik Züccaciye San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.12.2018 AGY-1810151
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
KDV Hariç 5.040.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Piyasa Koşulları
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Düzce ili, Merkez ilçesi, Camikebir Mahallesi, 185 ada, 6 parsel numaralarında kayıtlı 113,91 m² yüzölçümündeki taşınmazın KDV dahil 4.600.000 TL bedel ile DUBAİ HEDİYELİK ZÜCCACİYE SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.‘ne satılmasına karar verilmiş olup, sözkonusu satış işlemi ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805396
BIST