***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDört Katlı Betornarme İş Yeri ve ArsasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDüzce ili, Merkez ilçesi, Camikebir Mahallesinde vaki ve kain tapunun 20M-4 B Pafta No, 185 ada, 6 no'lu parselde kayıtlı dört katlı betornarme İş yeri ve arsa niteliğindeki taşınmazSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV Dahil 4.600.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%4Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%18Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%5Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%21Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26/12/2019Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVUK kayıtlarına göre 1.45 mn TL Satış Karı UFRS kayıtlarına göre ise 0,78 mn TL yaklaşık satış zararı beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği--Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi--Karşı TarafDubai Hediyelik Züccaciye San. Ve Tic. Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.12.2018 AGY-1810151Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarKDV Hariç 5.040.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPiyasa KoşullarıAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Düzce ili, Merkez ilçesi, Camikebir Mahallesi, 185 ada, 6 parsel numaralarında kayıtlı 113,91 m² yüzölçümündeki taşınmazın KDV dahil 4.600.000 TL bedel ile DUBAİ HEDİYELİK ZÜCCACİYE SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.‘ne satılmasına karar verilmiş olup, sözkonusu satış işlemi ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805396BIST