***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2019 16:01
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.07.2019 tarihli açıklamada,
"Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesinde yer alan Ata Corner projesinde, sehven cins tahsisi ile arsa niteliğinden işyerine dönüştürülmüştür şeklinde açıklama yapılmış olup, doğrusu kat irtifakı tesisi yapılmıştır şeklinde olacaktı.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796946
BIST
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
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|Önceki Kapanış
|: 100.525
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101.599
En Düşük
100.368
17:555,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 5,7600
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|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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En Düşük
5,7458
17:556,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 6,3800
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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En Düşük
6,3667
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|: 0,51%
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|Açılış
|: 275,90
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|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|ATSYH
|0,88
|26.145
|% 3,53
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AKSA
|10,89
|10.917.745
|% 3,03
|
|ATLAS
|1,04
|8.674.272
|% 2,97
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|AFYON
|4,37
|21.601.660
|% -5,41
|
|ATAGY
|4,07
|1.105.177
|% -5,35
|
|ATEKS
|10,58
|1.471.078
|% -3,73
|
|ASUZU
|9,13
|13.817.102
|% -2,98
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|ASELS
|18,59
|405.756.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,15
|215.228.482
|% 1,42
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,69
|238.447.646
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.239.220
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.756.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.434.051
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
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17:59XU030
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