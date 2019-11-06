***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.07.2019 tarihli açıklamada,"Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesinde yer alan Ata Corner projesinde, sehven cins tahsisi ile arsa niteliğinden işyerine dönüştürülmüştür şeklinde açıklama yapılmış olup, doğrusu kat irtifakı tesisi yapılmıştır şeklinde olacaktı.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796946BIST