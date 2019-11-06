***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzde yer alan Kırklareli İli, Llüleburgaz ilçesi, Kocasinan Mahallesi'nde, 145 ada ve 52 nolu parselde kayıtlı gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi 05/11/2019 tarihi itibariyle alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796948BIST