***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLüleburgaz Ata Corner projesinde Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş ile imzalanan kira sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş olup, Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş'ne tahsis edilen 156,70 m²'lik alana ilave olarak 666,30 m² olmak üzere toplam 823 m²'lik alan için Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. ile aylık net işletme cirosu üzerinden kira sözleşmesi düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797523BIST