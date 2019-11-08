***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 14:15
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Lüleburgaz Ata Corner projesinde Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş ile imzalanan kira sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş olup, Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş'ne tahsis edilen 156,70 m²'lik alana ilave olarak 666,30 m² olmak üzere toplam 823 m²'lik alan için Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. ile aylık net işletme cirosu üzerinden kira sözleşmesi düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797523
BIST
16:25103.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -56,92
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:255,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0114
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:256,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
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6,3701
En Düşük
6,3385
16:25270,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,35
|Açılış
|: 270,02
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|IHGZT
|3,00
|8.109.714
|% 15,38
|
|MRGYO
|0,90
|16.739.407
|% 12,50
|
|RYGYO
|2,00
|4.876.088
|% 12,36
|
|BURVA
|5,31
|5.058.189
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.809.400
|% -14,96
|
|VERUS
|15,41
|34.294.136
|% -13,33
|
|BRSAN
|8,74
|12.844.192
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.084.014
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|467.933.894
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|HALKB
|5,74
|403.280.359
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,30
|186.815.360
|% -1,29
|
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,92
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-27,92
|
|Yarım
|862
|884
|-13,50
|
|Çeyrek
|432
|442
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,78
|