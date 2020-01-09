***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeni Düzenlenen Kira Sözleşmeleri:ATA Corner Lüleburgaz Projesi'nde 2019 faaliyet yılı içerisinde, Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. ("Burger King"), Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş. ("Koçtaş") ve Yeni Mağazacılık A.Ş. ("A101") ile ciro payı esasına dayalı kira sözleşmeleri tanzim ve imza edilmiştir. Burger King 2019 yılının Aralık ayında fiilen faaliyete başlamış olup, diğer kiracılar da 2020 yılı içerisinde fiilen faaliyete başlayacaklardır.Kayseri Talas Projesi'nde Burger King'in kiracısı olduğu (3) numaralı bağımsız bölüme (4) numaralı bağımsız bölüm de eklenmek suretiyle, yine ciro payı esasına dayalı yeni bir kira sözleşmesi tanzim ve imza edilmiştir. Proje'deki (1) ve (2) numaralı bağımsız bölümler için de yine Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile ciro payı esasına dayalı kira sözleşmeleri tanzim ve imza edilmiştir.Adana Ceyhan'da yer alan taşınmaz için de yine Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile ciro payı esasına dayalı bir kira sözleşmesi tanzim ve imza edilmiş olup, Burger King 2019 yılının Ağustos ayında fiilen faaliyete başlamıştır.Neticeten, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin (3). fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2019 faaliyet yılında düzenlenen kira sözleşmelerinden elde edilen kira geliri toplamı 639.183.-TL'dir.Feshedilen Kira Sözleşmeleri:2019 yılı içerisinde Nevşehir Projesi'nde Dinç Havacılık sözleşmesi feshedilmiştir.ATA Corner Lüleburgaz Projesi'nde ise- D&R kira sözleşmesi feshedilmiş olup, bahse konu iş yeri Koçtaş'a kiralanmıştır.- Neşve Cafe kira sözleşmesi de Neşve Cafe'nin keşide ettiği ihtarname ile feshedilmiş olup, Şirketimizce anılan ihtarnameye cevap verilmiştir.Henüz kiralanmamış taşınmazlarımızın tamamı için kiralama çalışmaları devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810016BIST