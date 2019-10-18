GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.10.2019 17:09
GÜNCEL HABERLER

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRSATAYE1918 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSATAYE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 4,0277 Evet
2 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 4,343 Evet
3 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,5571 Evet
4 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 5,8581 Evet
5 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,1844 Evet
6 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,4452 Evet
7 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,234 Evet
8 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,4666 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 728 gün vadeli, TRSATAYE1918 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.İlgili tutar ve son kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793948


BIST



BIST USD EURO ALTIN
17:0898.406
Değişim :  3,70% |  3.509,63
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.731 En Düşük
98.002
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru