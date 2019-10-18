***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 17:09
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz TRSATAYE1918 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSATAYE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 4,0277 Evet
2 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 4,343 Evet
3 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,5571 Evet
4 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 5,8581 Evet
5 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,1844 Evet
6 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,4452 Evet
7 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,234 Evet
8 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,4666 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 728 gün vadeli, TRSATAYE1918 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.İlgili tutar ve son kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793948
BIST