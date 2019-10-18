***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRSATAYE1918 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSATAYE1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2017Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 4,0277 Evet2 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 4,343 Evet3 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,5571 Evet4 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 5,8581 Evet5 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,1844 Evet6 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,4452 Evet7 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,234 Evet8 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,4666 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 728 gün vadeli, TRSATAYE1918 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.İlgili tutar ve son kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793948BIST