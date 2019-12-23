***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin 23. Maddesi "Karın Tespiti ve Taksimi" tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804808BIST