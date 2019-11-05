***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.835.740 18.065.486Dönem Karı (Zararı)7.998.419 5.212.524Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.998.419 5.212.524Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.685.152 26.511.252Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 6.615.586 5.465.548Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-964.965 3.539.073Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 226.358 3.259.858Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.191.323 279.215Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.543.825 4.291.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.841.000 1.781.800Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 13.848Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 688.977 2.509.263Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.783.317 7.244.271Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -314.489 -45.170Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.959.511 4.176.965Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 660.878 7.232.358Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 477.417 -4.119.882Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 -842.641 5.431.651Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.551.449 539.646Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -1.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.012.738 -12.392.617Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.656.599 -30.156.789İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.535 82.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -29.655.064 -30.238.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.470.029 -2.980.693İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.594İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.471.623 -2.980.693Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9 771.800Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 10.051.447 -35.057.734Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 1.269.268 -109.900Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.453.438 55.900.545İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -5.299 -3.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -5.448.139 55.903.810Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.032.445 221.934Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-441.814 430.922İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)250İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -442.064 430.922Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 1.331.214 499.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.612.910 -1.140.476Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.670.833 19.331.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.541.608 -1.264.028Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -3.293.485 -1.645YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.333.638 -16.587.701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 85.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19,32 -6.419.632 -16.587.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.193.201 -2.414.362Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 45.481.660 35.255.477Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -16.763.988 -31.442.811Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8,18 1.642.797Ödenen Temettüler27 -8.820.000Ödenen Faiz33 -5.184.340 -10.392.080Alınan Faiz33 -162.928 4.165.052YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.695.303 -936.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.695.303 -936.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.403.094 2.653.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.098.397 1.716.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.826.819 7.047.904 427.747.969 -132.332 427.615.637Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.602 -330.602 -330.602Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.200.000 71.987.424 -2.101.669 169.880.520 -135.419 3.042.390 152.496.217 7.047.904 427.417.367 -132.332 427.285.035Transferler27 7.047.904 -7.047.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -17.603 247.781 5.384.764 5.119.380 -172.928 4.946.452Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -2.119.272 169.880.520 -383.200 3.042.390 159.544.121 5.384.764 432.536.747 -305.260 432.231.487Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 71.987.424 -3.529.347 181.939.876 3.042.390 159.544.121 15.103.766 453.288.230 -189.614 453.098.616Transferler27 -42.222.118 42.222.118Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.245.627 8.028.198 6.782.571 -30.068 6.752.503Kar Payları-8.820.000 -8.820.000 -8.820.000Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -4.774.974 181.939.876 3.965.347 207.127.048 8.028.198 451.250.801 -219.682 451.031.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.098.397 8.403.351Ticari Alacaklar10 71.968.242 42.060.584İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 25.216 23.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 71.943.026 42.036.903Diğer Alacaklar11 4.585.144 7.339.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.585.144 7.339.688Türev Araçlar771.800Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 771.800Stoklar13 95.178.199 104.038.323Peşin Ödenmiş Giderler2.782.631 4.051.899İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 2.782.631 4.051.899Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 91.925 358Diğer Dönen Varlıklar1.685.596 4.880.641İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 1.685.596 4.880.641ARA TOPLAM197.390.134 171.546.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR197.390.134 171.546.644DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.308.648 1.024.132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.308.648 1.024.132Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 259.843.690 259.843.690Maddi Duran Varlıklar18 214.927.267 223.484.694Kullanım Hakkı Varlıkları8,18 9.374.789Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.610.568 1.211.519Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.610.568 1.211.519TOPLAM DURAN VARLIKLAR487.064.962 485.564.035TOPLAM VARLIKLAR684.455.096 657.110.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 60.835.581 9.924.413Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 5.301.804İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 5.301.804Banka Kredileri8 5.301.804Ticari Borçlar10 99.058.763 103.851.323İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10, 37 5.299İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 99.058.763 103.846.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.656.493 2.624.050Diğer Borçlar11 339.461 737.765İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11, 37 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 339.210 737.765Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 2.401.287 1.070.073Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 223.771 1.546.516Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.863.973 2.763.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 1.330.119 932.034Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.533.854 1.831.029Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler184.501 19.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 184.501 19.668ARA TOPLAM171.563.830 127.838.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.563.830 127.838.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.056.982 22.053.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 6.056.982 22.053.744Diğer Borçlar11 152.768 196.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar152.768 196.278Uzun Vadeli Karşılıklar12.515.653 10.057.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 12.515.653 10.057.854Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 43.134.744 43.865.512TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.860.147 76.173.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER233.423.977 204.012.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 451.250.801 453.288.230Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 71.987.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)177.164.902 178.410.529Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.939.876 181.939.876Diğer Kazançlar (Kayıplar)-4.774.974 -3.529.347Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.965.347 3.042.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları207.127.048 159.544.121Net Dönem Karı veya Zararı8.028.198 15.103.766Kontrol Gücü Olmayan Paylar-219.682 -189.614TOPLAM ÖZKAYNAKLAR451.031.119 453.098.616TOPLAM KAYNAKLAR684.455.096 657.110.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 308.271.040 243.720.889 105.078.644 96.385.171Satışların Maliyeti5,28 -249.234.876 -190.965.017 -87.112.895 -63.480.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.036.164 52.755.872 17.965.749 32.904.214Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)59.036.164 52.755.872 17.965.749 32.904.214Genel Yönetim Giderleri29 -14.889.516 -13.094.987 -4.928.076 -3.981.812Pazarlama Giderleri29 -20.955.950 -17.939.815 -6.930.742 -7.080.718Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -6.809.992 -5.089.208 -2.721.241 -1.773.878Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 27.920.042 48.112.778 6.398.966 34.900.847Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -30.355.686 -54.536.979 -5.789.338 -44.355.289ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.945.062 10.207.661 3.995.318 10.613.364Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.946.481 10.207.661 3.995.318 10.613.364Finansman Gelirleri33 8.383.854 8.882.570 4.328.997 1.496.328Finansman Giderleri33 -12.780.467 -13.338.061 -5.294.961 -740.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.549.868 5.752.170 3.029.354 11.369.289Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.551.449 -539.646 -264.282 -1.677.863Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.970.739 -1.857.802 -231.804 -1.857.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri419.290 1.318.156 -32.478 179.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.998.419 5.212.524 2.765.072 9.691.426DÖNEM KARI (ZARARI)7.998.419 5.212.524 2.765.072 9.691.426Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-29.779 -172.240 -16.581 -28.865Ana Ortaklık Payları8.028.198 5.384.764 2.781.653 9.720.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,31860000 0,21370000 0,11040000 0,38570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.245.916 -18.291 -406.129 115.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -1.557.394 -22.863 -507.660 144.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler311.478 4.572 101.531 -28.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi311.478 4.572 101.531 -28.823Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -247.781 0 -159.675Yabancı Para Çevrim Farkları0 -247.781 0 -159.675Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)9,27 0 -247.781 0 -159.675DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.245.916 -266.072 -406.129 -44.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.752.503 4.946.452 2.358.943 9.647.044Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-30.068 -172.928 -17.064 -28.787Ana Ortaklık Payları6.782.571 5.119.380 2.376.007 9.675.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796717BIST