***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2019 13:35
***ATEKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATEKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796099
BIST
14:2197.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -729,46
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.735
14:215,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:216,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:21278,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,32
|Açılış
|: 278,31
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,19
|69.140.915
|% 13,93
|
|KLMSN
|14,58
|42.814.853
|% 11,13
|
|ACSEL
|4,82
|13.106.085
|% 8,80
|
|IZTAR
|5,95
|8.158.388
|% 7,59
|
|ANELE
|2,15
|9.491.388
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.012.942
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.534.483
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,50
|18.004.723
|% -8,11
|
|THYAO
|11,54
|352.593.329
|% -0,86
|
|EREGL
|6,48
|203.436.960
|% -0,92
|
|FENER
|16,46
|193.876.295
|% 3,52
|
|ISFIN
|2,41
|149.275.687
|% -4,74
|
|GARAN
|9,21
|146.378.900
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,60
|49.441.368
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,41
|149.275.687
|% -4,74
|
|MEPET
|1,84
|74.764.530
|% 0,55
|
|EREGL
|6,48
|203.436.960
|% -0,92
|
|KRDMD
|2,11
|66.290.430
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% 0,33
|
|Frank
|5,7819
|5,8168
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,74
|59,74
|0,12
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