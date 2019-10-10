***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaAracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.(Şirketimiz Global Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025 veŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'tir.Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değrler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Piramit Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,026 % 0,025 % 0,025Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,002 % 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,002 % 0,005BPP (günlük)% 0,0015 % 0,002 % 0,008Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,015 % 0,01 % 0,025Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)40.190 11.760 51.950 7.193 59.143Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)9.831 10.072 19.903 16.280 36.183Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)797 335 1.132 500 1.632Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)50.818 22.167 72.985 23.973 96.958Ortalama Net Aktif Değer (TL)37.237.573 35.664.666 36.476.489 38.974.137 37.300.038Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,13647 % 0,06215 % 0,20008 % 0,06151 % 0,259941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792387BIST