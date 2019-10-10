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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

10.10.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.
 
(Şirketimiz Global Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025 ve 
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'tir. 
Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değrler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Piramit Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,026 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,002 % 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,002 % 0,005
BPP (günlük)
% 0,0015 % 0,002 % 0,008
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015 % 0,01 % 0,025
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
40.190 11.760 51.950 7.193 59.143
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
9.831 10.072 19.903 16.280 36.183
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
797 335 1.132 500 1.632
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
50.818 22.167 72.985 23.973 96.958
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
37.237.573 35.664.666 36.476.489 38.974.137 37.300.038
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,13647 % 0,06215 % 0,20008 % 0,06151 % 0,259941



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