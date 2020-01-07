***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
07.01.2020 18:18
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar tabloda yer almaktadır.
(Şirketimiz Global Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025 ve
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'tir.
Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değrler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Piramit Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,026 % 0,025 % 0,025
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,002 % 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,002 % 0,005
BPP (günlük)
% 0,0015 % 0,002 % 0,008
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015 % 0,01 % 0,025
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
40.190 11.760 51.950 7.193 59.143 38.164 97.307
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
9.831 10.072 19.903 16.280 36.183 25.142 61.326
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
797 335 1.132 500 1.632 469 2.100
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
50.818 22.167 72.985 23.973 96.958 63.775 160.733
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
37.237.573 35.664.666 36.476.489 38.974.137 37.300.038 44.685.958 39.220.377
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,13647 % 0,06215 % 0,20009 % 0,06151 % 0,25994 % 0,14272 % 0,40982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808570
BIST