***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973Transferler382.980 8.953.042 -9.336.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.111 4.967.653 4.963.542 4.963.542Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -14.255 382.980 7.229.026 4.967.653 42.662.515 42.662.515Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249Transferler12.387 -311.030 298.643 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.525 6.548.409 6.551.934 6.551.934Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 97.111 -3.896 395.368 5.472.191 6.548.409 42.509.183 42.509.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.807.311 4.233.610Dönem Karı (Zararı)6.548.409 4.967.653Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.548.409 4.967.653Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.122.801 -1.561.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 5.614 6.399Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.995.850 -1.574.849Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.995.850 -1.574.849Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.544 6.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 19.544 6.842Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.152.109 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.232.919 827.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler94.933 -1.319.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 94.933 -1.319.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler894 -654İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 894 -654Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -5.164 -2.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.173 2.148.986İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.140 3.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 123.033 2.145.963Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -558 1.145Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.448.197 287İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.445.802 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -2.395 287Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.807.311 4.233.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.355.056 -10.994.159Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5.209.765 -10.992.853Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.306Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0 -1.306Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz2.145.291 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.547.745 -6.760.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.547.745 -6.760.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.860.315 17.889.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.408.060 11.129.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.408.060 16.860.315Finansal Yatırımlar6 21.596.077 20.809.992Ticari Alacaklar7 482.950 577.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar482.950 577.883Diğer Alacaklar8 571 1.465İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar571 1.465Peşin Ödenmiş Giderler9 6.844 1.680İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.844 1.680Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 24.872 24.872ARA TOPLAM43.519.374 38.276.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.519.374 38.276.207DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 3.424 5.452Tesis, Makine ve Cihazlar3.424 5.452Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar0 0Özel Maliyetler0 0Taşıyıcı Bitkiler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.197 6.783Bilgisayar Yazılımları3.197 6.783Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.621 12.235TOPLAM VARLIKLAR43.525.995 38.288.442KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 460.964 342.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38.365 36.791İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar422.599 305.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.846 9.404Diğer Borçlar8 6.795 1.454.992İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 1.445.802İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.795 9.190Kısa Vadeli Karşılıklar14 468.791 472.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.667 9.658Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar463.124 463.124ARA TOPLAM945.396 2.279.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER945.396 2.279.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 71.416 51.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar71.416 51.406TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.416 51.406TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.016.812 2.331.193ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.509.183 35.957.249Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 97.111 97.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.896 -7.421Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.896 -7.421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.896 -7.421Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.368 382.981Yasal Yedekler15 395.368 382.981Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 5.472.191 5.783.221Net Dönem Karı veya Zararı6.548.409 -298.643TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.509.183 35.957.249TOPLAM KAYNAKLAR43.525.995 38.288.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 123.105.565 261.873.236 23.046.415 68.842.016Satışların Maliyeti16 -115.806.691 -256.187.994 -16.723.790 -67.190.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.298.874 5.685.242 6.322.625 1.651.183BRÜT KAR (ZARAR)7.298.874 5.685.242 6.322.625 1.651.183Genel Yönetim Giderleri17 -761.998 -776.162 -250.408 -247.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 11.533 58.573 2.322 2.934ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222DÖNEM KARI (ZARARI)6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 6.548.409 4.967.653 6.074.539 1.406.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,21830000 0,16560000 0,20250000 0,04690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 3.525 -4.111 2.154 -10.364Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.525 -4.111 2.154 -10.364Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.525 -4.111 2.154 -10.364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.551.934 4.963.542 6.076.693 1.395.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.551.934 4.963.542 6.076.693 1.395.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794264BIST