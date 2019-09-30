***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.09.2019 14:44
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.299.326,83 21.811.725,1 49,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,18 0
TOPLAM 0,06 0,18 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,18 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 5.760.846,51 6.690.751,37 15,22
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 4.243.474 3.564.518,16 8,11
TATGD 61.315 316.385,4 0,72
VANGD 606.056 1.084.840,24 2,47
TOPLAM 4.910.845 4.965.743,8 11,3
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,05 0
TOPLAM 0,05 0,05 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AVTUR 750.000 1.065.000 2,42
TOPLAM 750.000 1.065.000 2,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 1,88 0
KRDMD 0,08 0
TOPLAM 0,36 2,05 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,5 3,38 0
TOPLAM 0,5 3,38 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,35 0
SISE 0,16 0,74 0
TOPLAM 0,6 2,09 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
NATEN 100.000 660.000 1,5
TOPLAM 100.000 660.000 1,5
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 54.055,48 0,24 0,12
REPO 30/09/2019 TRT210421T14 16,26 74.076,03 1,15 27/09/2019 13,3076 719050101708214938 64.270 1,15 74.076,03 0,33 0,17
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 22.157.515,07 21.533.635 22.157.515,07 100 50,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 36.456.841,9 21.533.635 43.969.240,17 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.969.239,92 % 0 % 102,56
B. HAZIR DEĞERLER
902,58 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
902,58 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
25.443,08 % 0 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
0,18 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
25.442,9 % 100 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
19.245,09 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-1.143.645,85 % 0 -% 2,67
a) Takasa Borçlar
-1.043.371,12 % 91,23 -% 2,43
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-100.274,73 % 8,77 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
42.871.184,82 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,43 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
27.09.2019 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789201
BIST