***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 14.299.326,83 21.811.725,1 49,61TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,18 0TOPLAM 0,06 0,18 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,18 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.760.846,51 6.690.751,37 15,22Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMERKO 4.243.474 3.564.518,16 8,11TATGD 61.315 316.385,4 0,72VANGD 606.056 1.084.840,24 2,47TOPLAM 4.910.845 4.965.743,8 11,3Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,05 0TOPLAM 0,05 0,05 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriAVTUR 750.000 1.065.000 2,42TOPLAM 750.000 1.065.000 2,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 1,88 0KRDMD 0,08 0TOPLAM 0,36 2,05 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,5 3,38 0TOPLAM 0,5 3,38 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 1,35 0SISE 0,16 0,74 0TOPLAM 0,6 2,09 0ELEKTRİK GAZ VE SUNATEN 100.000 660.000 1,5TOPLAM 100.000 660.000 1,5GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 54.055,48 0,24 0,12REPO 30/09/2019 TRT210421T14 16,26 74.076,03 1,15 27/09/2019 13,3076 719050101708214938 64.270 1,15 74.076,03 0,33 0,17GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 22.157.515,07 21.533.635 22.157.515,07 100 50,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 36.456.841,9 21.533.635 43.969.240,17 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.969.239,92 % 0 % 102,56B. HAZIR DEĞERLER902,58 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar902,58 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)25.443,08 % 0 % 0,06a) Takastan Alacaklar0,18 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar25.442,9 % 100 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)19.245,09 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-1.143.645,85 % 0 -% 2,67a) Takasa Borçlar-1.043.371,12 % 91,23 -% 2,43b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-100.274,73 % 8,77 -% 0,23NET VARLIK DEĞERİ42.871.184,82 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,43 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.09.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789201BIST