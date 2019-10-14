***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 13.599.620,84 20.180.389,36 48,06TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000,06 130.200,18 0,31GRUP TOPLAMI 20.000,06 130.200,18 0,31İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.572.968,5 5.590.593,29 13,31Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.278.474 3.305.020,76 7,87Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,06 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.194.493 1.612.565,55 3,84Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,06 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,5 2,78 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,08 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 100.000 673.000 1,6GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,08 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,08 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,67 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,67 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.606.652,06 13.323.593,15 31,73Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.093.172,84 4.474.242,67 10,65Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,37 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.563.478,16 5.763.848,55 13,73Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.950.000,89 3.085.501,56 7,35Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAM 0 0 0EğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 399.999,99 1.135.999,99 2,71BilişimTOPLAM 399.999,99 1.135.999,99 2,71SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 14/10/2019 TRT050624T35 16,55 9.513.031,92 1,03 11/10/2019 18,1501 719604255568573912 9.197.560 1,03 9.513.031,92 43,61 22,65REPO 14/10/2019 TRT081123T10 16,55 1.502.057,67 1,77 11/10/2019 18,1501 719604255568573545 845.150 1,78 1.502.057,67 6,89 3,58REPO 14/10/2019 TRT261022T10 16,55 10.514.403,7 1,9 11/10/2019 18,1501 719604255568575002 5.530.320 1,9 10.514.403,7 48,2 25,03BPP 14/10/2019 BPP 15,15 246.306,32 246 11/10/2019 16,3469 0 246,31 246.306,32 1,13 0,59BPP 14/10/2019 BPP 15,15 36.044,83 36 11/10/2019 16,3469 0 36,04 36.044,83 0,17 0,09GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 21.811.844,44 15.573.030 21.811.844,44 100 51,94ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 35.411.465,28 15.573.030 41.992.233,8 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.992.233,49 % 0 % 100,27B. HAZIR DEĞERLER607,88 % 0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)288.587,35 % 0 % 0,69a) Takastan Alacaklar263.144,45 % 91,18 % 0,63b) Diğer Alacaklar25.442,9 % 8,82 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)16.344,25 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-418.670,4 % 0 -% 1a) Takasa Borçlar-328.899,96 % 78,56 -% 0,79b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-89.770,44 % 21,44 -% 0,21NET VARLIK DEĞERİ41.879.102,57 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,4 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11/10/2019 Tarihli Portföy Derğeri Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792915BIST