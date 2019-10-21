***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 14.458.668,97 23.899.990,14 55TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000,06 115.000,18 0,26GRUP TOPLAMI 20.000,06 115.000,18 0,26İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.572.968,63 5.742.087,25 13,21Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.278.474 3.475.459,72 8Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,06 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.194.493 1.600.620,62 3,68Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 1,97 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,74 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,14 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 100.000 666.000 1,53GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,08 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,08 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,65 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,65 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 8.224.191,06 16.144.033,34 37,16Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.950.000,84 3.604.505,92 8,3Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,37 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.374.189,16 9.524.525,5 21,92Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.900.000,89 3.015.001,55 6,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAM 0 0 0EğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 641.508,99 1.898.866,64 4,37BilişimTOPLAM 641.508,99 1.898.866,64 4,37SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 21/10/2019 TRT110226T13 16 3.003.932,88 0,81 18/10/2019 17,2802 719881332498872260 3.704.170 0,81 3.003.932,88 15,37 6,91REPO 21/10/2019 TRT261022T10 16 16.020.975,34 1,9 18/10/2019 17,2802 719881332498872256 8.404.450 1,91 16.020.975,34 81,93 36,87BPP 21/10/2019 BPP 15,2 528.659,64 528.000 18/10/2019 16,405 0 528.659,64 528.659,64 2,7 1,22GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 19.553.567,86 12.108.620 19.553.567,86 100 45ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 34.012.236,83 12.108.620 43.453.558 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.453.557,75 % 0 % 101,87B. HAZIR DEĞERLER1.484,17 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.484,17 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.071.778,67 % 0 % 2,51a) Takastan Alacaklar1.045.880,82 % 97,58 % 2,45b) Diğer Alacaklar25.897,85 % 2,42 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)16.344,25 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-1.886.284,42 % 0 -% 4,42a) Takasa Borçlar-1.794.815,1 % 95,15 -% 4,21b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-91.469,32 % 4,85 -% 0,21NET VARLIK DEĞERİ42.656.880,42 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,42 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.10.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794075BIST