***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 12.861.449,97 18.701.157,46 48,46TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000,06 128.200,18 0,33GRUP TOPLAMI 20.000,06 128.200,18 0,33İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.437.968,63 5.331.119,75 13,82Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.243.474 3.479.648,68 9,02Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,06 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.194.493 1.851.464,15 4,8Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 1,95 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,75 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,16 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,08 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,08 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,66 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,66 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 6.738.480,06 11.200.281,73 29,02Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.950.000,84 3.424.505,65 8,87Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,44 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1.988.478,16 4.849.774,05 12,57Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.800.000,89 2.926.001,59 7,58Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAM 0 0 0EğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 665.000,99 2.041.553,06 5,29BilişimTOPLAM 665.000,99 2.041.553,06 5,29SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 04/11/2019 TRT111120T18 14,66 4.505.436,99 1,07 01/11/2019 15,8251 720435761237128914 4.188.110 1,08 4.505.436,99 22,65 11,67REPO 04/11/2019 TRT111120T18 14,66 15.018.123,29 1,07 01/11/2019 15,8251 720435761237128921 13.960.355 1,08 15.018.123,29 75,51 38,92BPP 04/11/2019 BPP 13,45 366.404,61 366 01/11/2019 14,388 0 366,4 366.404,61 1,84 0,95GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 19.889.964,89 18.148.465 19.889.964,89 100 51,54ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.751.414,86 18.148.465 38.591.122,35 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.591.122,08 % 0 % 90,38B. HAZIR DEĞERLER1.369,67 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.369,67 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)4.214.605,46 % 0 % 9,87a) Takastan Alacaklar4.188.869,91 % 99,39 % 9,81b) Diğer Alacaklar25.735,55 % 0,61 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)13.443,41 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-121.616,67 % 0 -% 0,28a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-121.616,67 % 100 -% 0,28NET VARLIK DEĞERİ42.698.923,95 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,42 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.11.2019 Tarihli Portföy Değeri Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796326BIST