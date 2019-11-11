***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 13.536.449,97 20.222.969,65 44,55TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000,06 125.400,18 0,28GRUP TOPLAMI 20.000,06 125.400,18 0,28İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 5.437.968,63 5.465.024,19 12,04Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.243.474 3.649.387,64 8,04Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,06 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.194.493 1.815.629,36 4Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,17 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 2,79 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,17 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,08 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,08 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 2,94 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 2,94 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 7.313.480,06 12.046.838,9 26,53Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.800.000,84 2.845.505,96 6,27Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,45 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1.713.478,16 3.855.330,8 8,49Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.800.000,89 5.346.001,69 11,77Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAM 0 0 0EğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 765.000,99 2.585.703,36 5,7BilişimTOPLAM 765.000,99 2.585.703,36 5,7SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 11/11/2019 TRT060121T16 13,59 10.511.650,68 2,29 08/11/2019 14,4451 720713113045318582 4.587.200 2,29 10.511.650,68 41,76 23,16REPO 11/11/2019 TRT140126T11 13,59 5.005.547,95 1,45 08/11/2019 14,4451 720713113045318580 3.437.075 1,46 5.005.547,95 19,89 11,03REPO 11/11/2019 TRT280628T18 13,59 9.510.541,1 1,13 08/11/2019 14,4451 720713113045318587 8.413.135 1,13 9.510.541,1 37,79 20,95BPP 11/11/2019 BPP 12,8 140.147,29 140 08/11/2019 13,6477 0 140,17 140.147,29 0,56 0,31GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 25.167.887,02 16.437.410 25.167.887,02 100 55,45ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 38.704.336,99 16.437.410 45.390.856,67 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ45.390.856,35 % 0 % 103,79B. HAZIR DEĞERLER966,73 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar966,73 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)770.992,7 % 0 % 1,76a) Takastan Alacaklar745.757,15 % 96,73 % 1,71b) Diğer Alacaklar25.235,55 % 3,27 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)13.443,41 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-2.444.145,34 % 0 -% 5,59a) Takasa Borçlar-2.369.722,89 -% 96,96 -% 5,42b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-74.422,45 % 3,04 -% 0,17NET VARLIK DEĞERİ43.732.113,85 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,46 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08/11/2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798033BIST