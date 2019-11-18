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***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

18.11.2019 13:18
GÜNCEL HABERLER



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 12.471.449,97 17.077.650,46 39,05
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 20.000,06 137.000,19 0,31
GRUP TOPLAMI 20.000,06 137.000,19 0,31
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 5.437.968,63 5.536.694,37 12,66
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 4.243.474 3.649.387,64 8,34
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.194.493 1.887.298,94 4,32
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 2,2 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,63 3,35 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,18 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 0,09 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0 0,09 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,15 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,15 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.013.480,06 11.403.948,73 26,08
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.800.000,84 2.889.006,24 6,61
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 0,47 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.713.478,16 3.169.940,2 7,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.500.000,89 5.345.001,82 12,22
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM 0 0 0
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 0,99 3,93



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Tam 1.780 1.825 -13,16  
Yarım 860 883 -6,37  
Çeyrek 432 441 -3,18  
Gümüş.Ons 16,77 16,82 -0,15  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 -0,03  
B. Petrol 63,36 63,36 0,06  
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