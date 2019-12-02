***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 14.473.647,99 22.505.786,4 46,78TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPMAT 20.000 130.200 0,27TRKCM 0,06 0,2 0TOPLAM 20.000,06 130.200,2 0,27GRUP TOPLAMI 20.000,06 130.200,2 0,27İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 4.243.475,64 4.201.047,86Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMERKO 4.243.474 4.201.039,26 8,73TOPLAM 4.243.474 4.201.039,26 8,73Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,07 0TOPLAM 0,05 0,07 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,21 0KRDMD 0,08 0,18 0TOPLAM 0,36 2,39 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 3,77 0TOPLAM 0,63 3,77 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 1,57 0SISE 0,16 0,8 0TOPLAM 0,6 2,37 0ELEKTRİK GAZ VE SUNATEN 0