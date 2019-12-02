***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.12.2019 15:55
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 14.473.647,99 22.505.786,4 46,78
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPMAT 20.000 130.200 0,27
TRKCM 0,06 0,2 0
TOPLAM 20.000,06 130.200,2 0,27
GRUP TOPLAMI 20.000,06 130.200,2 0,27
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.243.475,64 4.201.047,86
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 4.243.474 4.201.039,26 8,73
TOPLAM 4.243.474 4.201.039,26 8,73
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,07 0
TOPLAM 0,05 0,07 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,21 0
KRDMD 0,08 0,18 0
TOPLAM 0,36 2,39 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 3,77 0
TOPLAM 0,63 3,77 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,57 0
SISE 0,16 0,8 0
TOPLAM 0,6 2,37 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
NATEN 0