***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
16.12.2019 15:33
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 7.700.474,97 12.148.592,35 29,92
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 20.000,06 133.400,21 0,33
GRUP TOPLAMI 20.000,06 133.400,21 0,33
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.243.475,63 4.243.481,29 10,45
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 4.243.474 4.243.474 10,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,08 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0 0 0
Taş ve T
16:23111.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 635,62
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:235,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0366
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:236,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:23278,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,06
|Açılış
|: 278,04
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,12
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|17.002.525
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.751.493
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.522.527
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.790.503
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|959.516.293
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ASELS
|19,53
|356.852.698
|% -0,10
|
|GARAN
|10,94
|286.761.015
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.398.006
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,43
|244.346.682
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,51
|130.162.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% 0,72
|
|Frank
|5,9289
|5,9646
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5550
|1,5628
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,06
|
|Cumhuriyet
|1.839
|1.867
|20,00
|
|Tam
|1.832
|1.877
|15,75
|
|Yarım
|885
|908
|7,62
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,81
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|