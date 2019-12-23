***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 5.090.005,97 12.718.534,55 28,44TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,21 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,63 7,15 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,09 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,6 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,89 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,57 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0 0 0GRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0 0,09 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,09 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,16 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,16 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.090.003,06 12.718.517,2 28,44Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 450.000,84 2.560.506,58 5,73Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1.800.000,17 4.410.000,56 9,86Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 7,96 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.840.000,89 5.748.002,1 12,85Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMI 0 0 0Eğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAM 0 0 0EğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 0,99 6,74 0BilişimTOPLAM 0,99 6,74 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 23/12/2019 TRT080328T15 11,15 16.014.465,75 1 20/12/2019 11,6223 722375299748575828 16.004.865 1 16.014.465,75 50,04 35,81REPO 23/12/2019 TRT200422T14 11,15 4.003.616,44 1,02 20/12/2019 11,6223 722375299748575309 3.923.580 1,02 4.003.616,44 12,51 8,95REPO 23/12/2019 TRT210721T11 11,15 7.506.780,82 2,23 20/12/2019 11,6223 722375299748575308 3.370.040 2,23 7.506.780,82 23,46 16,79REPO 23/12/2019 TRT240227T17 11,15 4.003.616,44 0,94 20/12/2019 11,6223 722375299748575945 4.255.185 0,94 4.003.616,44 12,51 8,95BPP 23/12/2019 BPP 11 472.426,74 472 20/12/2019 11,6223 0 472,43 472.426,74 1,48 1,06GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 32.000.906,19 27.553.670 32.000.906,19 100 71,56ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 37.090.912,16 27.553.670 44.719.440,74 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.719.440,5 % 0 % 95,68B. HAZIR DEĞERLER1.485,12 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.485,12 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)4.403.566,75 % 0 % 9,42a) Takastan Alacaklar4.378.695,25 % 99,44 % 9,37b) Diğer Alacaklar24.871,5 % 0,56 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)5.736,36 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-2.389.487,15 % 0 -% 5,11a) Takasa Borçlar-2.294.500 % 96,02 -% 4,91b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-94.987,15 % 3,98 -% 0,2NET VARLIK DEĞERİ46.740.741,58 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,56 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.12.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804781BIST