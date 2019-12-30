***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 5.788.461,99 16.308.235,23 33,68TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,06 0,21 0TOPLAM 0,06 0,21 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 1,64 7,42 0Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,09 0TOPLAM 0,05 0,09 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,28 2,46 0KRDMD 0,08 0,2 0TOPLAM 0,36 2,66 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 1,95 0TOPLAM 0,63 1,95 0Diğer İmalat SanayiiANACM 0,44 1,87 0SISE 0,16 0,85 0TOPLAM 0,6 2,72 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMI 0 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0Toptan TicaretMGROS 0 0,1 0TOPLAM 0 0,1 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,21 0UlaştırmaTHYAO 0,23 3,21 0TOPLAM 0,23 3,21 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 5.788.459,07 16.308.216,86 33,68Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,8 6,53 0YKBNK 0,05 0,12 0HALKB 450.000 2.637.000 5,45TOPLAM 450.000,85 2.637.006,65 5,45Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISGEN 0,17 0,68 0VAKFN 1.800.000 4.302.000 8,89TOPLAM 1.800.000,17 4.302.000,68 8,89Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 0,85 0KCHOL 0,02 0,38 0SAHOL 0,49 4,6 0VANET 0,18 0,25 0ENKAI 0,33 2,08 0TOPLAM 1,16 8,16 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıVKGYO 0,89 2,17 0KLGYO 1.000.000 4.320.000 8,91MRGYO 2.000.000 1.980.000 4,09PAGYO 538.456 3.069.199,2 6,34TOPLAM 3.538.456,89 9.369.201,37 19,34Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 0,99 7,53 0BilişimFONET 0,99 7,53 0TOPLAM 0,99 7,53 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/12/2019 TRT140922T17 11,16 1.501.301,92 0,92 27/12/2019 11,1326 722652376678763036 1.622.260 0,93 1.501.301,92 4,69 3,11REPO 30/12/2019 TRT180123T10 11,16 10.008.679,45 1,04 27/12/2019 11,1326 722652376678763037 9.657.350 1,04 10.008.679,45 31,17 20,67REPO 30/12/2019 TRT180123T10 11,16 10.008.679,45 1,04 27/12/2019 11,1326 722652376678763576 9.657.350 1,04 10.008.679,45 31,17 20,67REPO 30/12/2019 TRT210721T11 11,16 10.008.679,45 2,24 27/12/2019 11,1326 722652376678763577 4.471.260 2,24 10.008.679,45 31,17 20,67BPP 30/12/2019 BPP 10,55 579.502,06 579 27/12/2019 579,5 579.502,06 1,8 1,2GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 32.106.842,33 25.408.220 32.106.842,33 100 66,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 37.895.304,32 25.408.220 48.415.077,56 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.415.077,37 % 0 % 101,78B. HAZIR DEĞERLER1.273,48 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.273,48 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)24.871,73 % 0 % 0,05a) Takastan Alacaklar0,23 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar24.871,5 % 100 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)5.880,35 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-879.424,76 % 0 -% 1,85a) Takasa Borçlar-788.926,52 % 89,71 -% 1,66b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-90.498,24 % 10,29 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ47.567.678,17 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,59 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27/12/2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805803BIST