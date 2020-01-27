***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 4.390.005,97 13.175.041,02 25,79TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,06 0,21 0GRUP TOPLAMI 0,06 0,21 0İMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 500.001,63 3.325.007,64 6,51Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınTOPLAM 0,05 0,17 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 500.000 3.325.000 6,51Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 0,35 2,88 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,63 1,73 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,6 2,86 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 0,1 0Toptan TicaretTOPLAM 0 0,1 0Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 0,23 3,34 0UlaştırmaTOPLAM 0,23 3,34 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 3.890.003,06 9.850.019,16 19,28Bankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 200.000,84 1.402.007,11 2,74Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 0,17 0,75 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1,16 8,74 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.690.000,89 8.448.002,56 16,54Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLERGRUP TOPLAMIEğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİGRUP TOPLAMI 0,99 10,57 0BilişimTOPLAM 0,99 10,57 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 6.005.178,08 1 24/01/2020 11,066 723760959277781777 6.022.530 1 6.005.178,08 15,84 11,76REPO 27/01/2020 TRT050624T19 10,54 11.509.924,66 1 24/01/2020 11,066 723760959277781778 11.543.175 1 11.509.924,66 30,36 22,53REPO 27/01/2020 TRT070727T13 10,54 4.003.452,05 1,37 24/01/2020 11,066 723760959277781815 2.919.415 1,37 4.003.452,05 10,56 7,84REPO 27/01/2020 TRT010620T16 10,54 374.276,66 0,85 24/01/2020 9,4138 723760959277543521 440.000 0,85 374.276,66 0,99 0,73REPO 27/01/2020 TRT210721T11 10,54 16.013.808,22 2,25 24/01/2020 11,066 723760959277781809 7.105.785 2,25 16.013.808,22 42,25 31,35GRUP TOPLAMIG. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 37.906.639,67 28.030.905 37.906.639,67 100 74,21ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 42.296.645,64 28.030.905 51.081.680,69 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.081.680,42 % 0 % 106,06B. HAZIR DEĞERLER856,09 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar856,09 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.399.473,67 % 0 % 2,91a) Takastan Alacaklar1.382.000,01 % 98,75 % 2,87b) Diğer Alacaklar17.473,66 % 1,25 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)3.865,71 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-4.321.459,84 % 0 -% 8,97a) Takasa Borçlar-4.168.000 % 96,45 -% 8,65b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-153.459,84 % 3,55 -% 0,32NET VARLIK DEĞERİ48.164.416,05 % 0 % 100Pay Sayısı30.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,61 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.01.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814555BIST