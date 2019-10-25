***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 25.10.2019 tarih ve 2019/22 sayılı toplantısındaBorsa İstanbul A.Ş. nin 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 19/09/2019 tarih ve 52 sayılı kararları çerçevesinde mevcut olan Piyasa Yapıcılığı sözleşmesinin 01.11.2019 tarihli Borsa seansının bitiminden geçerli olmak üzere feshedilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794875BIST