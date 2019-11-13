***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2019 12:06
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798605
BIST
15:21104.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 542,74
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:215,7559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0226
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:216,3376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0269
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:21271,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 271,07
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,17
|114.670.675
|% 13,62
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.629.229
|% 8,98
|
|ESCOM
|0,89
|2.676.531
|% 7,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.005.189
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,45
|27.530.364
|% -4,43
|
|THYAO
|13,32
|1.028.966.343
|% -0,15
|
|PGSUS
|74,90
|405.867.567
|% 5,34
|
|ASELS
|19,14
|291.398.480
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,33
|269.017.527
|% 1,75
|
|GARAN
|9,91
|259.716.453
|% 0,92
|
|OZGYO
|1,37
|178.305.574
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|269.017.527
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.028.966.343
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,21
|60.465.316
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.053.185
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3590
|7,3959
|% -0,61
|
|Frank
|5,7855
|5,8203
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,00
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|3,75
|
|Yarım
|865
|888
|1,81
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|-0,58
|
Seans Raporu
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 534, 75 artarak (% 0.42 ) 129, 222
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15:31ANELE
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 406, 571 adet işlem