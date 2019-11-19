***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2019 12:21
***ATLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799619
BIST
12:51106.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 138,33
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:515,7217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0178
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:516,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:51269,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,84
|Açılış
|: 269,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,01
|10.989.212
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,72
|62.170.368
|% 9,50
|
|TIRE
|2,15
|25.671.636
|% -4,44
|
|YKGYO
|2,19
|10.223.705
|% -4,37
|
|BERA
|3,95
|12.396.002
|% -3,66
|
|EGCEY
|0,32
|320
|% -3,03
|
|TMPOL
|4,66
|1.788.340
|% -2,92
|
|THYAO
|14,06
|1.100.944.734
|% -1,13
|
|TUPRS
|126,20
|238.644.048
|% 1,94
|
|PGSUS
|76,90
|171.817.141
|% 0,07
|
|VAKBN
|4,90
|135.611.775
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,38
|121.978.358
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,38
|121.978.358
|% 1,47
|
|THYAO
|14,06
|1.100.944.734
|% -1,13
|
|TSKB
|1,01
|50.121.763
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,90
|135.611.775
|% 1,66
|
|CEMAS
|1,19
|28.955.503
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% -0,37
|
|Frank
|5,7454
|5,7800
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5210
|1,5286
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
|