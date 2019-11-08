***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
08.11.2019 15:56
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 64/1426 sayılı toplantısında, Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797562
BIST
16:24103.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,11
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:245,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:246,3547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:24269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,42
|Açılış
|: 269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|IHGZT
|2,97
|5.715.248
|% 14,23
|
|MRGYO
|0,90
|16.708.987
|% 12,50
|
|RYGYO
|1,98
|4.782.904
|% 11,24
|
|BURVA
|5,31
|5.050.540
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.716.556
|% -14,96
|
|VERUS
|15,40
|34.205.212
|% -13,39
|
|BRSAN
|8,72
|12.734.025
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,46
|3.056.899
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.247.955
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|465.644.009
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|400.610.067
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,30
|186.462.396
|% -1,29
|
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7588
|5,7935
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5311
|1,5387
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,65
|
|Yarım
|863
|886
|-12,40
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,85
|