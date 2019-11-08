***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 64/1426 sayılı toplantısında, Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797562BIST