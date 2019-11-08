***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.11.2019 15:56
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.11.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 64/1426 sayılı toplantısında, Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797560
BIST
16:24103.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -30,51
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:245,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:246,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:24270,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,35
|Açılış
|: 270,02
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|IHGZT
|2,97
|5.715.248
|% 14,23
|
|MRGYO
|0,90
|16.708.987
|% 12,50
|
|RYGYO
|1,98
|4.782.904
|% 11,24
|
|BURVA
|5,31
|5.050.540
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.716.556
|% -14,96
|
|VERUS
|15,40
|34.205.212
|% -13,39
|
|BRSAN
|8,72
|12.734.025
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,46
|3.056.899
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.247.955
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|465.644.009
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|400.610.067
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.522.577.731
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|365.909.679
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|426.558.742
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,30
|186.462.396
|% -1,29
|
|SMART
|3,36
|238.099.130
|% 17,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3494
|7,3863
|% 0,09
|
|Frank
|5,7564
|5,7911
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5303
|1,5379
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-10,21
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-28,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,44
|
|Yarım
|863
|886
|-12,30
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,41
|61,41
|-0,88
|