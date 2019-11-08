***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.10.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.11.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 64/1426 sayılı toplantısında, Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797560BIST