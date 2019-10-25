***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.10.2019 09:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 539
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5647
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSATFK12010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.10.2018 30.10.2018 31.10.2018 5,5647 22,57 24,56 556.470 Evet
2 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 6,3004 25,55 28,12 630.040 Evet
3 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 4,9212 19,96 21,51 492.120 Evet
4 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 5,9179 23,74 25,94 598.365 Evet
5 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 4,6217 19,17 20,61 462.170 Evet
6 23.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 3,9415 15,99 16,97 394.150
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRSATFK12010 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 462.170,00-TL lik faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRSATFK12010 ISIN kodlu tahvilin 23.01.20209 tarihinde yapacağı son dönem kupon faizi %3.9415 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794702
BIST