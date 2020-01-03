***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2020Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK72011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,94031Ek AçıklamalarAtılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 181 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 02.01.2020 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 03.01.2020 tarihi olup, itfa tarihi 02.07.2020 tarihidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807408BIST