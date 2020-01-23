***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.01.2020Vade (Gün Sayısı) 539Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5647Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSATFK12010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2018Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.10.2018 30.10.2018 31.10.2018 5,5647 22,57 24,56 556.470 Evet2 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 6,3004 25,55 28,12 630.040 Evet3 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 4,9212 19,96 21,51 492.120 Evet4 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 5,9179 23,74 25,94 598.365 Evet5 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 4,6217 19,17 20,61 462.170 Evet6 23.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 3,9415 15,99 16,97 394.150 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 10.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRSATFK12010 ISIN kodlu bononun 6. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 394.150,00-TL lik faiz ödemesi ve anapara tutarı 10.000.000-TL şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814097BIST