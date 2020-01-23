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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.01.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 26.02.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 30.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
tırımcılar Arasında)
Bono 08.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 50000000 TRY Yurtiçi 07.11.2019 07.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814098


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 37.023.610 % 20,00  
ULUSE 31,76 4.928.259 % 19,94  
RYSAS 11,24 36.770.973 % 19,57  
HUBVC 44,00 45.892.006 % 18,47  
SILVR 3,11 27.347.504 % 16,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7599 7,7988 % 0,09  
Frank 6,1000 6,1367 % 0,14  
Riyal 1,5764 1,5843 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -2,71  
Altın Gr. 297 297 -0,15  
Cumhuriyet 1.962 1.992 -1,00  
Tam 1.954 2.003 -0,05  
Yarım 945 969 -0,03  
Çeyrek 474 485 -0,01  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 -0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,03  
B. Petrol 62,12 62,12 -1,09  
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