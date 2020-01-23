***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2020 11:29
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 26.02.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 30.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
tırımcılar Arasında)
Bono 08.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 50000000 TRY Yurtiçi 07.11.2019 07.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814098
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.023.610
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.928.259
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,24
|36.770.973
|% 19,57
|
|HUBVC
|44,00
|45.892.006
|% 18,47
|
|SILVR
|3,11
|27.347.504
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|529.203
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KLNMA
|46,06
|56.993.261
|% -6,15
|
|KENT
|210,00
|10.770.930
|% -5,79
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|GARAN
|12,10
|416.215.567
|% -0,58
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|HALKB
|7,10
|380.624.610
|% 0,42
|
|ICBCT
|5,97
|354.583.481
|% -1,65
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,58
|310.665.320
|% 3,61
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|ADESE
|2,12
|217.111.929
|% 9,84
|
|KRDMD
|3,02
|309.389.386
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,09
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5764
|1,5843
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
|