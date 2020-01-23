***ATLFA* *GARAN* *HUZFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***ATLFA******GARAN******HUZFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ATLFA, GARAN, HUZFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRSATFK12010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/01/2020 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRSATFK12010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016V5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016V5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016W3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016W3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814172BIST