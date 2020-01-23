***ATLFA* *GARAN* *HUZFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
23.01.2020 17:45
***ATLFA******GARAN******HUZFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ATLFA, GARAN, HUZFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRSATFK12010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/01/2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRSATFK12010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016V5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016V5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016W3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016W3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 23/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814172
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,08
|Açılış
|: 298,83
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8023
|% 0,13
|
|Frank
|6,1026
|6,1393
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,27
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
Seans Raporu
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17:58ANELE
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17:55IPEKE
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
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17:54ICBCT
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem