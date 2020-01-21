***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 11:18
***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATR
Açıklamalar Artı Görsel Sanatlar ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813704
BIST
15:39123.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 397,53
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:395,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0166
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:396,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5937
En Düşük
6,5455
15:39297,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 297,11
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.658.004
|% 18,48
|
|QNBFB
|89,35
|6.024.781
|% 14,99
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|GLBMD
|2,06
|517.409
|% -5,07
|
|THYAO
|14,87
|1.291.263.170
|% -1,39
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ODAS
|1,86
|252.815.856
|% 4,72
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7627
|% 0,62
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,69
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-1,04
|
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