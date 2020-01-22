***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 09:03
***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATR
Açıklamalar Artı Görsel Sanatlar ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813872
BIST
10:03124.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 868,70
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.446
En Düşük
124.216
10:035,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:036,5758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:03296,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,15
|Açılış
|: 296,32
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|4.018.446
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|GEDIK
|12,10
|1.375.360
|% 12,66
|
|ANELE
|3,75
|6.677.780
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,06
|77.903.373
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,16
|71.162.713
|% 0,96
|
|THYAO
|14,96
|52.999.877
|% 0,54
|
|ISFIN
|4,50
|26.037.248
|% 0,45
|
|AKBNK
|8,98
|19.264.702
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,16
|71.162.713
|% 0,96
|
|HALKB
|7,06
|77.903.373
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,74
|18.834.839
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,75
|11.787.505
|% 0,57
|
|ISGYO
|1,87
|11.353.640
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7301
|7,7689
|% 0,16
|
|Frank
|6,0939
|6,1306
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5778
|1,5857
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-6,30
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|-0,25
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