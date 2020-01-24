***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 08:59
***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATR
Açıklamalar Artı Görsel Sanatlar ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814222
BIST
11:52122.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 117,45
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:525,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:526,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:52297,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,11
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,88
|67.438.218
|% 13,68
|
|RYSAS
|12,69
|27.028.695
|% 13,51
|
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|332.942
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.949.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% -0,02
|
|Frank
|6,0892
|6,1259
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,04
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|0,20
|