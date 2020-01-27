***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 09:03
***ATR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATR
Açıklamalar Artı Görsel Sanatlar ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814463
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
0
En Düşük
0
18:055,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9390
|
5,9514
En Düşük
5,9361
18:056,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,5420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5490
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 302,01
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7457
|7,7845
|% -0,02
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5803
|1,5883
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|7,76
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,81
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-1,42
|