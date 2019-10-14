***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.513 212.825 2.437.338Transferler0 0 0 0 0 46.534 -46.534 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 10.668 0 0 -513.117 -502.429 -45.950 -548.379Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 28.204 0 0 28.204 24.143 52.347Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -6.540 -3.168 0 -9.708 3.825 -5.883Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 12.507 263.456 -9.674.631 -513.117 1.740.580 194.843 1.935.423Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974Transferler0 0 4.638 -175.999 171.361 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 492.826 499.146 -13.971 485.175Dönem Karı (Zararı)0 6.320Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -72.701 0 -72.701 0 -72.701Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 19.854 269.590 -10.134.986 492.826 2.299.649 522.799 2.822.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.218 -59.922Dönem Karı (Zararı)478.855 -559.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)478.855 -559.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-60.075 -139.350Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler95.487 97.082Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-254.762 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-254.762 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.867 78.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.867 78.878Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler80.333 -315.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-414.562 638.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.317.989 4.154.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.317.989 4.154.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-972.967 107.312İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 151.208İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-972.967 -43.896Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.666.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16.102 356.234Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.200.164 -2.563.901İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.200.164 -2.563.901Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)84.728 73.222Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.616 -137.636İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-239.850 -302.353İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)710.466 164.717Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25.300 314.656İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.484 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.218 -59.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -110.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -110.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 110.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıMaddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları110.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 65.422Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 65.422Kredilerden Nakit Girişleri0 65.422Vergi İadeleri (Ödemeleri)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.218 5.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.218 5.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 6.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.218 12.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.218 4.354Ticari Alacaklar6 3.503.723 1.930.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.503.723 1.930.972Diğer Alacaklar9 1.014.662 35.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.014.662 35.237Peşin Ödenmiş Giderler8 363.195 379.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler363.195 379.297Diğer Dönen Varlıklar13 76.070 85.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar76.070 85.775ARA TOPLAM4.961.868 2.435.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.961.868 2.435.635DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 0 6.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 6.458Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.178.504 2.193.366Maddi Duran Varlıklar10 382.092 462.717Tesis, Makine ve Cihazlar109.090 121.008Taşıtlar149.836 164.251Mobilya ve Demirbaşlar15.322 40.083Özel Maliyetler107.844 137.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.001.568 5.001.568Şerefiye5.001.568 5.001.568Ertelenmiş Vergi Varlığı15 473.701 556.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.035.865 8.220.227TOPLAM VARLIKLAR12.997.733 10.655.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 495.716 10.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar495.716 10.043Banka Kredileri495.716 10.043Ticari Borçlar6 3.062.425 1.440.469İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.062.425 1.440.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 104.344 19.616Diğer Borçlar9 5.117.472 4.587.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.499.157 3.739.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.618.315 848.438Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 98.475 64.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)98.475 64.239Kısa Vadeli Karşılıklar17 32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.250.882 1.181.103İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.250.882 1.181.103ARA TOPLAM10.161.644 7.335.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.161.644 7.335.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 485.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 485.673Banka Kredileri0 485.673Ticari Borçlar6 0 421.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 421.792Diğer Borçlar9 2.091 2.091İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.091 2.091Uzun Vadeli Karşılıklar16 11.550 1.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.550 1.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.641 910.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.175.285 8.245.888ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 2.299.649 1.873.204Ödenmiş Sermaye8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.854 13.534Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19.854 13.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler269.590 264.952Yasal Yedekler269.590 264.952Diğer Yedekler-1.496 -1.496Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.133.490 -9.884.790Net Dönem Karı veya Zararı492.826 -171.361Kontrol Gücü Olmayan Paylar522.799 536.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.822.448 2.409.974TOPLAM KAYNAKLAR12.997.733 10.655.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.915.468 2.732.058Satışların Maliyeti-3.320.035 -2.190.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)595.433 541.706BRÜT KAR (ZARAR)595.433 541.706Genel Yönetim Giderleri19 -153.023 -630.405Pazarlama Giderleri19 -45.147 -125.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 385.539 389.246Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-239.409 -842.024ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)543.393 -666.542Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -14.862 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)528.531 -666.542Finansman Giderleri21 0 -193.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)528.531 -859.723Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-49.676 300.656Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -28.618 -55.592Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -21.058 356.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)478.855 -559.067DÖNEM KARI (ZARARI)478.855 -559.067Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.971 -45.950Ana Ortaklık Payları492.826 -513.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.404 3.709Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-6.320 -4.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.084 439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.084 439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)478.855 -559.067Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.971 -45.950Ana Ortaklık Payları492.826 -513.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793112BIST