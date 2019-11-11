***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.513 212.825 2.437.338Transferler46.534 -46.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.279 102.578 108.857 179.248 288.105Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler28.204 28.204 24.143 52.347Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6.540 -3.168 -9.708 -9.708Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.098 263.456 -9.674.631 102.578 2.351.866 416.216 2.768.082Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974Transferler4.638 -175.999 171.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.173 521.191 526.364 13.799 540.163Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72.701 -72.701 -72.701Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 18.707 269.590 -10.134.986 521.191 2.326.867 550.569 2.877.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136 -63.551Dönem Karı (Zararı)534.990 275.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)534.990 275.598Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.480 275.132Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler146.318 116.009Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-254.762 81.390Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-254.762 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler81.390Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.939 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler75.025 77.733İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-538.140 -614.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.964.727 3.619.853İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.964.727 3.619.853Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.762 119.189İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.762 119.189Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-422.994 -1.272.287Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16.102 344.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.161.022 -2.513.617İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.161.022 -2.513.617Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)130.327 17.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-460.408 -408.637İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-439.614 -219.735İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-20.794 -188.902Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25.300 -520.942Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.630 -63.551Vergi İadeleri (Ödemeleri)17.494 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -110.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -110.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 65.422Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 65.422Kredilerden Nakit Girişleri0 65.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136 1.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-136 1.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.354 6.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.218 8.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.218 4.354Ticari Alacaklar4.150.461 1.930.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.150.461 1.930.972Diğer Alacaklar64.457 35.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 64.457 35.237Stoklar422.994 0Peşin Ödenmiş Giderler363.195 379.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 363.195 379.297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28.618Diğer Dönen Varlıklar88.509 85.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 88.509 85.775ARA TOPLAM5.122.452 2.435.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.122.452 2.435.635DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 6.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 6.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.168.001 2.193.366Maddi Duran Varlıklar341.764 462.717Tesis, Makine ve Cihazlar10 101.111 121.008Taşıtlar10 138.997 164.251Mobilya ve Demirbaşlar10 11.474 40.083Özel Maliyetler10 90.182 137.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.001.568 5.001.568Şerefiye11 5.001.568 5.001.568Ertelenmiş Vergi Varlığı15 479.333 556.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.990.666 8.220.227TOPLAM VARLIKLAR13.113.118 10.655.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar495.716 10.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar495.716 10.043Banka Kredileri5 495.716 10.043Ticari Borçlar4.023.283 1.440.469İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.023.283 1.440.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 149.943 19.616Diğer Borçlar9 4.190.802 4.587.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.299.393 3.739.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar891.409 848.438Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 98.475 64.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)98.475 64.239Kısa Vadeli Karşılıklar17 32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.229.949 1.181.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.229.949 1.181.103ARA TOPLAM10.220.498 7.335.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.220.498 7.335.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 485.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 485.673Banka Kredileri5 0 485.673Ticari Borçlar6 0 421.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 421.792Diğer Borçlar9 2.091 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.091 2.091Uzun Vadeli Karşılıklar16 13.093 1.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 13.093 1.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.184 910.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.235.682 8.245.888ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.326.867 1.873.204Ödenmiş Sermaye14 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 18.707 13.534Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 18.707 13.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 18.707 13.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler269.590 264.952Yasal Yedekler269.590 264.952Diğer Yedekler-1.496 -1.496Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.133.490 -9.884.790Net Dönem Karı veya Zararı521.191 -171.361Kontrol Gücü Olmayan Paylar550.569 536.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.877.436 2.409.974TOPLAM KAYNAKLAR13.113.118 10.655.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.700.726 4.316.200 1.785.258 1.584.142Satışların Maliyeti18 -4.804.213 -3.232.741 -1.484.178 -1.042.389TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)896.513 1.083.459 301.080 541.753BRÜT KAR (ZARAR)896.513 1.083.459 301.080 541.753Genel Yönetim Giderleri19 -226.559 -686.943 -73.536 -56.538Pazarlama Giderleri19 -280.298 -159.273 -235.151 -34.208Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 368.117 755.038 -17.422 365.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -239.409 -409.858 0 432.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)518.364 582.423 -25.029 1.248.965Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 79.208 0 79.208 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -25.365 0 -10.503 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)572.207 582.423 43.676 1.248.965Finansman Giderleri21 0 -229.092 0 -35.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)572.207 353.331 43.676 1.213.054Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.217 -77.733 12.459 -378.389Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -21.468 -68.326 7.150 -12.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -15.749 -9.407 5.309 -365.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)534.990 275.598 56.135 834.665DÖNEM KARI (ZARARI)534.990 275.598 56.135 834.665Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 13.799 173.020 27.770 218.970Ana Ortaklık Payları14 521.191 102.578 28.365 615.695Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)534.990 275.598 56.135 834.665Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.799 173.020 27.770 218.970Ana Ortaklık Payları521.191 102.578 28.365 615.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798142BIST