***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 23.08.2019Genel Kurul Tarihi 27.09.2019Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.09.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.5 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - -Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - -Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.10 - - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.11 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi13 - -Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.16 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL B_LG_LEND_RME DÖKÜMANI ATSYH3.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ATSYHO _LAN METN_-1.pdf - İlan MetniEK: 3 VEKALETNAME2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantısı tutanak ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir.ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ27/09/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞIAtlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 27.09.2019 tarihinde Cuma günü Saat: 14.30'da İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 26.09.2019Tarih ve 47970007 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/09/2019 tarih ve 9903 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 03 Eylül 2019 günü duyurulduğu görüldü.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, toplam 7.200.000TL sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, elektronik ortamda katılımın olmadığı, işbu toplantının 23 Ağustos 2019 günü yapılması duyurulan toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması üzerine tehir edildiği, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olması nedeni ile herhangi bir toplantı nisabı olmaksızın yapıldığı görüldü. Bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Işık Bağımsız Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'yi temsilen Oğuz GÜNGÖRER genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necdet DENİZ'in açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Şeyma ŞENEL aday gösterildi. Başka aday olmadığından önerge oylandı oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Elif KOÇBEY'i, oy sayım memurluğuna Burak DENİZ'i, ve Elektronik Genel Kurul ................Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.10.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 atlantis 2018 genel kurul 27092019 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun 2018 gk atlantis.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul 2.toplantısı 27/09/2019 Cuma günü saat :14:30'da gerçekleştirilmiştir.Toplantı tutanak ve hazirun bilgileri ekte pdf olarak verilmiştir.27.09.2019 tarihli Genel Kurul kararı 03.10.2019 tarihinde 171018 ilan sıra numarası ileKartal 11.Noterliği tarafından 12584 sayı ile tasdikli tescil ettirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795239BIST