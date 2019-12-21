***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiŞİRKETAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16.12.2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETToplam Alım Bedeli50.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%0,625Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,3813Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%14,63İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,8771Alım KoşullarıPEŞİNİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19/12/2019Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞİRKETİN FAALİYET ALANININ GELİŞTİRİLMESİKarşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYÖNETİM KURULU ÜYESİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/12/2019Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDEVALINAN ŞİRKET ÇOK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OLDUĞU İÇİNDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizYönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ ile şirketimiz adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirketimiz ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804695BIST