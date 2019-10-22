***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2019 10:34
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794190
BIST
13:2697.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 544,06
|Açılış
|: 97.531
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|Önceki Kapanış
|: 97.324
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98.081
En Düşük
97.268
13:265,8353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0230
|Açılış
|: 5,8320
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|Önceki Kapanış
|: 5,8270
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5,8647
En Düşük
5,8264
13:266,5049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0286
|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,5489
En Düşük
6,4957
13:26279,10
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 279,10
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
278,75