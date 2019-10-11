***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 19:56
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Özlem Nazlı Arıkan 27.09.2019 tarihinde gördüğü lüzum üzerine görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792814
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