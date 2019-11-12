***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAtlantis Yatırım Holding A.Ş.nin bağlı ortaklığı OR-NA Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. ile Vanet Gıda İç ve Dış Tic.A.Ş.arasında mülkiyeti VANET'e ait olan üretim tesisi 5 yıl süreliğine OR-NA Tarım tarafından 11.11.2019 tarihli sözleşme ile kiralama süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlatılmak üzere kiralanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798394BIST