***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2019 23:35
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞirketimizYönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ ile şirketimiz adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirketimiz ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804458
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9451
En Düşük
5,9360
18:056,6095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6169
En Düşük
6,6036
18:05282,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,45
|Açılış
|: 282,72
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
283,13
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7138
|7,7525
|% -0,23
|
|Frank
|6,0539
|6,0904
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5797
|1,5876
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,49
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,47
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,01
|
Seans Raporu
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17:59VKING
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17:56TIRE
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 933, 754 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO