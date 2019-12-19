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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2019 23:35
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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 ŞirketimizYönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ  ile şirketimiz adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirketimiz ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804458


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