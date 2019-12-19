***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizYönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ ile şirketimiz adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirketimiz ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804458BIST