***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
15.10.2019 09:09
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
20/08/2019
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
15/10/2019
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar
ATSYH.E sırası şirketin finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olması sebebiyle bugün yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793232
BIST
10:2895.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.074,11
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
10:285,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0293
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9342
En Düşük
5,8604
10:286,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0344
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5484
En Düşük
6,4753
10:28282,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,76
|Açılış
|: 282,78
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80