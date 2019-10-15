***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ATSYH]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/10/2019Bildirim İçeriğiŞirket UnvanıATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi20/08/2019Sıra Açma Başlangıç Tarihi15/10/2019Sıra Açma Saati09:40AçıklamalarATSYH.E sırası şirketin finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olması sebebiyle bugün Yakın İzleme Pazarında 0,4 TL baz fiyat ile yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793236BIST