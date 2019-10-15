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***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

15.10.2019 09:25
GÜNCEL HABERLER

***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2019
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
20/08/2019
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
15/10/2019
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar

ATSYH.E sırası şirketin finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olması sebebiyle bugün Yakın İzleme Pazarında 0,4 TL baz fiyat ile yeniden işleme açılacaktır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793236


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