***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.10.2019 09:35
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/10/2019
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
ATSYH.E pay sırası şirket payında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794181
BIST
13:2697.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 544,06
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.081
En Düşük
97.268
13:265,8353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0230
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
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5,8647
En Düşük
5,8264
13:266,5049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0286
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4957
13:26279,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 279,10
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
278,75