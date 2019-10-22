***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.10.2019 14:06
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/10/2019
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
22/10/2019
Sıra Açma Saati
14:30
Açıklamalar
ATSYH.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 14:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794221
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0534
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
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5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0642
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,63
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
276,64