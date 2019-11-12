***ATSYH* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
12.11.2019 18:11
***ATSYH******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler [ATSYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Üretim Tesisi
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri Edremit- VAN
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.11.2019
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
68,71
Kira Bedeli ve Koşulları
İlk yıl 780.000.-TL Her 6 ayın başında ilk taksidin ödenmesi şartıyla yılda 2 taksit peşin olarak ödenecektir Her yıl kira bedeli, önceki yıl için ilan edilen TEFE ve TÜFE ortalaması oranında artış ile hesaplanacaktır.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
55,98
Karşı Taraf
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/11/2019
Kira Süresi
5 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
1,5525 - TL
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile
Şirketimizin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususunda
-Söz konusu üretim tesisinin İlk yıl kira bedelinin 780.000.-TL olarak belirlenmesi,
-Her yıl kira bedelinin önceki yıl için ilan edilen TEFE TÜFE ortalaması oranında artış ile belirlenmesi,
-Belirlenen yıllık bedelin her 6 ayın başında ilk taksit olarak 2 taksitte peşin olarak tahsil edilmesi, çerçevesinde
Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 hakim ortağı olduğu Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,
Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem olması sebebiyle
Aynı Tebliğin 10.Maddesi çerçevesinde hesaplanan ‘Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798517
BIST