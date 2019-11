***ATSYH* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***ATSYH******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler [ATSYH]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiÜretim Tesisiİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüGevaş Gürpınar Karayolu Üzeri Edremit- VANİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11.11.2019İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)68,71Kira Bedeli ve Koşullarıİlk yıl 780.000.-TL Her 6 ayın başında ilk taksidin ödenmesi şartıyla yılda 2 taksit peşin olarak ödenecektir Her yıl kira bedeli, önceki yıl için ilan edilen TEFE ve TÜFE ortalaması oranında artış ile hesaplanacaktır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)55,98Karşı TarafOR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/11/2019Kira Süresi5 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı1,5525 - TLDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ileŞirketimizin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususunda-Söz konusu üretim tesisinin İlk yıl kira bedelinin 780.000.-TL olarak belirlenmesi,-Her yıl kira bedelinin önceki yıl için ilan edilen TEFE TÜFE ortalaması oranında artış ile belirlenmesi,-Belirlenen yıllık bedelin her 6 ayın başında ilk taksit olarak 2 taksitte peşin olarak tahsil edilmesi, çerçevesindeAtlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 hakim ortağı olduğu Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem olması sebebiyleAynı Tebliğin 10.Maddesi çerçevesinde hesaplanan 'Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.